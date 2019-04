68,6 millions $ pour soutenir les logements sociaux au pays

MONTRÉAL – Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi matin un investissement de 68,6 millions $ dans une série de mesures basées sur les droits de la personne, tout en solidifiant sa Stratégie nationale sur le logement.

Le ministre du Développement social et responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Jean-Yves Duclos, a annoncé la création d’un nouveau centre de ressources fournissant des contributions afin de solidifier le secteur du logement communautaire au Canada.

«On protège essentiellement des centaines de milliers de familles au Canada qui se trouveraient autrement à la rue parce qu’elles perdraient leur logement social. On aide le secteur communautaire avec ces investissements afin que ces gens-là puissent continuer à habiter dans leurs coopératives [...]», a indiqué M. Duclos devant un immeuble en construction de l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.

Défenseur du logement

Cette somme comprend également la création d’un poste de défenseur fédéral du logement, qui décrira les problématiques que vivent les groupes vulnérables en matière de logement.

«Son rôle sera de dire clairement au fédéral où sont les problèmes et quels problèmes le gouvernement a l’obligation de résoudre», a précisé le ministre Duclos.

Dans son dernier budget, le gouvernement Trudeau a alloué 55 milliards $ sur 10 ans à sa Stratégie nationale sur le logement.

Îlot Rosemont

La Ville de Montréal a annoncé mercredi par communiqué l'octroi d'une subvention de près de 12 millions $ à l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour le développement d'un projet d’habitation communautaire de 293 logements à l'Îlot Rosemont. L'immeuble destiné aux aînées en légère perte d'autonomie comprendra des bureaux qui seront occupés par l’OMHM. Le coût total du projet s’élève à plus de 112 millions $.

24 autres logements abordables

Par ailleurs, la Société d’habitation du Québec (SHQ) a donné le feu vert et versera 1,6 million $ à l’organisme Ma Chambre inc. pour le projet d’achat et de rénovation d’un immeuble de 24 logements pour les personnes vulnérables dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. La Ville de Montréal a annoncé mercredi une contribution à hauteur de 1,8 million $ afin de permettre la concrétisation du projet d’une valeur de 4,8 millions $.