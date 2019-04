Agenda du week-end

Festival international Vues d’Afrique

Jusqu’à dimanche, dans le cadre du 35e Festival international Vues d’Afrique, on peut voir des films (fictions, documentaires, longs et courts métrages) en provenance d’Afrique, des pays créoles et de leurs diasporas, à la cinémathèque québécoise et au cinéma Impérial. Consultez les onglets « Programmation » et « Horaire » du site internet pour faire votre choix : Le fléau des sacs plastiques, Indigo, Contes d’Afrique, La république des corrompus, etc.