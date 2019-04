Agression armée avec un couteau à Magog

MAGOG | Une chicane entre deux individus a dégénéré, mercredi soir, à Magog.

Vers 21 h 30, des patrouilleurs de la Régie de police de Memphrémagog sont arrivés par hasard devant une résidence de la rue Brassard où une dispute avait eu lieu.

«Après enquête auprès des personnes à l’extérieur du logement, un homme de 28 ans a commis une agression armée d’un couteau en le lançant dans la direction d’une autre personne», a indiqué la Régie de police de Memphrémagog.

Il aurait également proféré des menaces, commis du méfait dans le loyer et briser ses conditions de ne pas consommer d’alcool.

L’homme, connu des policiers et en attente de procédures pour du méfait et bris de condition, a été arrêté et conduit au poste. Il devrait comparaître palais de justice de Sherbrooke jeudi matin.