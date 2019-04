Bill Steinberg, le pestiféré

Des politiciens de tous les paliers se précipitent pour l’exhorter à s’en excuser. Même le premier ministre Justin Trudeau s’en est mêlé. De toute évidence, pour les opposants plus raisonnés au projet de loi, M. Steinberg devient un embarras majeur.

Mieux connu sous le diminutif « Bill », M. Steinberg tient bon. Pas question de s’excuser. Or, ce qui me frappe le plus est que tout ce beau monde indigné par ses propos rate l’essentiel : Bill Steinberg pense vraiment ce qu’il dit. Dans sa banlieue paradisiaque, il est aussi loin d’être le seul à le penser.