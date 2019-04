Tournoi des Maîtres: Bryson DeChambeau finit en beauté

L’Américain Bryson DeChambeau a réussi six oiselets à ses sept derniers trous et il a rejoint son compatriote Brooks Koepka au sommet du classement du Tournoi des Maîtres, jeudi, lors de la première ronde présentée à Augusta, en Géorgie.

Les deux représentants de l’Oncle Sam ont remis des cartes de 66 (-6). DeChambeau a complété sa journée de boulot avec neuf oiselets et trois bogueys. Pour sa part, Koepka a amassé six oiselets et n’a jamais fauté.

Les meneurs sont pourchassés par Phil Mickelson, qui a joué 67 (-5). Ian Poulder et Dustin Johnson ne sont pas bien loin derrière, partageant le quatrième échelon grâce à des performances de 68 (-4).

Tiger Woods joue 70, Corey Connors aussi

Remettant une carte de 70, Tiger Woods se retrouve à quatre coups du sommet.

Constant pendant la majeure partie de la journée, Woods a raté un roulé facile au 17e trou pour commettre un boguey. Avec un total de -2, il se retrouve en 11e position, en compagnie de neuf autres golfeurs, dont le Canadien Corey Conners.

Ce dernier a notamment réussi un aigle au 15e trou. Conners, 27 ans, est sur une excellente séquence, lui qui a remporté son premier tournoi en carrière sur le circuit de la PGA, dimanche dernier, à l’Omnium Valero Texas.