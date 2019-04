«C'qui nous reste du Texas»: le 4e opus de Bernard Adamus sortira en mai

Plus de trois ans après avoir proposé Sorel soviet so what, Bernard Adamus lancera son quatrième effort, C'qui nous reste du Texas, le 10 mai.

Il est possible d'avoir un avant-goût de cet album grâce aux deux premiers extraits intitulés Chipotle et Hidalgo dévoilés en ligne.

C'qui nous reste du Texas rassemble différents genres musicaux comme le folk, le blues, le jazz, mais aussi le hip-hop et le rock. Le chansonnier navigue dans les eaux de l'introspection et de la quête de soi. Le voyage, la distance et le temps sont tous des éléments abordés.

Le projet est né de démos créés sur la route. Mixé et réalisé par Tonio Morin-Vargas – qui joue aussi des percussions pour l'occasion –, il a été enregistré aux Breakglass Studios à Montréal.

Bernard Adamus se lancera dans une tournée du Québec à compter du 3 mai. Il viendra notamment présenter ses nouvelles compositions au Club Soda, à Montréal, les 3 et 4 octobre. Une supplémentaire a également été ajoutée à l'Impérial Bell de Québec le 24 octobre, la veille d'un autre concert prévu dans la Veille Capitale.

Il sera possible de se procurer des billets pour plusieurs dates à compter de samedi en passant par bernardadamus.com.