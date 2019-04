E-sport: The Weeknd investit dans OverActive Media

L’argent est dans l’e-sport si l’on se fie aux récents investissements des vedettes hollywoodiennes. Il y a eu Drake et Scooter Braun avec 100 Thieves, mais aussi Jennifer Lopez, Ashton Kutcher, A-Rod et même le bon Shaq. Cette fois-ci, c’est le chanteur canadien The Weeknd qui entre en jeu.

La compagnie OverActive Media, propriétaire de l’équipe de la ligue Overwatch Toronto Defiant et de Splyce, a annoncé un partenariat avec Abel Tesfaye, alias The Weeknd, leur premier grand ambassadeur.

«En tant que grand fan de l’e-sport, je suis très heureux de participer à ce projet », a déclaré Tesfaye. «Je suis impatient de collaborer avec OverActive Media (OAM) d’une façon unique et innovante.»

On ne sait toujours pas exactement ce que le chanteur fera en collaboration avec la compagnie, mais OA a déclaré que plus de détails seront dévoilés dans le futur.

Quelle sera la prochaine vedette à investir dans l’e-sport? On parie que Dwayne Johnson embarquera bientôt. Me semble qu'il est partout.