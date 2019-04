AUBUT, Pierrette



À Montréal, le 8 avril 2019 à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Pierrette Aubut. Elle était la conjointe de feu Georges Joseph.Elle laisse dans le deuil sa fille Nancy Joseph (Sylvain Roch), son petit-fils, l'amour de sa vie Jesse, ses frères et soeurs: Paul, Guy (Annette Grenier), Lorette, Juliette (Léonard Whittom) et Gisèle, son fils Luc Joseph, ses neveux et ses nièces adorés, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Jean-Vianney (6421, 25e avenue, Montréal), le lundi 15 avril à partir de 9h30 et les funérailles suivront à 11h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don pour la Société canadienne du cancer serait apprécié.