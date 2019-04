Faire un ménage de printemps financier en 5 étapes

Le beau temps sort enfin de sa tanière! (ben, genre)

C’est le moment idéal pour les grandes corvées et les finances personnelles ne devraient pas y échapper.

Dépoussiérer le dossier de crédit

ratpack223 - stock.adobe.com

Il est important de consulter son dossier une fois par année.

En plus de repérer des informations erronées (plus fréquentes qu’on le pense), on s’assure qu’aucun fraudeur ne s’enfile des sangrias sur Crescent en utilisant notre identité.

La consultation du dossier peut également servir de rappel nécessaire : un vieux solde impayé, un financement « 6 mois sans paiement » arrivant à terme, etc.

Régler ces situations permet d’éviter de mauvaises surprises lors d’une prochaine requête de crédit. Le fantôme d’un oubli peut hanter les murs du dossier de crédit jusqu’à sept ans.

Pour tout comprendre sur le dossier, on a publié ce texte ici!

Mettre des financements au rebut

Unsplash

À l’instar du bric-à-brac au fond de la garde-robe, il y a des financements qu’on conserve inutilement au dossier. Si une carte ou un prêt en magasin est remboursé, vaut mieux demander la fermeture complète du compte.

Deux cartes de crédit et une limite équivalente à un mois de salaire devraient suffire. Sinon, on envoie le signal aux prêteurs qu’on pourrait tomber en surendettement à tout moment.

Si des soldes persistent depuis les Fêtes, un prêt de consolidation peut s’avérer l’option la plus responsable.

On ne va pas se le cacher, parfois c’est plus facile de se discipliner quand on n’a pas l’option de reloader la carte après avoir effectué le paiement minimum.

Remettre le budget à neuf

Unsplash

Les saisons ont un impact indéniable sur les habitudes de consommation, ce qui exige une révision budgétaire. Lorsque le soleil se fait moins timide, l’idée de rester à la maison pour se taper des téléséries devient moins attrayante (à part si c’est Game of thrones).

Or, ça ne prend qu’une poignée de road trips et de festivals pour qu’un budget attrape un vilain coup de soleil.

On peut toutefois économiser, comme en se déplaçant à vélo ou en transformant les sorties au resto en pique-nique. Le secret d’un budget équilibré, c’est de faire des choix et de les respecter.

Se débarrasser de la corvée des impôts

Unsplash

Il y a deux excellentes raisons de produire sa déclaration de revenus.

La plus évidente est dans l’éventualité d’un savoureux remboursement d’impôt qui n’attend que d’être cueilli.

Dans le cas contraire, faire l’autruche peut coûter cher en pénalités et intérêts. Si on ne peut pas payer la somme d’un seul coup, il est possible de soumettre une proposition d’entente.

Rentabiliser le vrai ménage de printemps

Une vente de garage est une façon ingénieuse de joindre l’utile à l’agréable. Certes, personne ne devient riche avec ça, mais gagner de l’espace de rangement et quelques dollars en sirotant une limonade au soleil, ça se prend bien.

Notre reporter François a d’ailleurs tenté l’expérience l’an dernier.