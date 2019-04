Gilles Vigneault à la Place des Arts à l’automne

Le grand Gilles Vigneault sera de passage à la Cinquième Salle de la Place des Arts, les 30 septembre et 1er, 13 et 14 octobre 2019, le temps de quatre représentations supplémentaires exceptionnelles de son spectacle «Parole et musiques».

L’artiste offre depuis 2014 cette proposition intimiste, dans laquelle il réalise le rêve de lier une conversation avec le public. Aux dires de Gilles Vigneault, «Parole et musiques» est un «alliage parfait entre la rencontre et le concert». Le monument de Natashquan, qui célébrait ses 90 ans en 2018, «échange, questionne, improvise et chante avec l’auditoire» dans cette prestation de mélodies et de discussions.

Gilles Vigneault est entouré, sur scène, de l’animatrice Françoise Guénette et du pianiste Philippe Noireaut dans «Parole et musiques».

Les billets pour ces nouveaux rendez-vous avec Gilles Vigneault à Montréal sont en prévente dès maintenant, et le grand public pourra s’en procurer à compter du 13 avril, à la billetterie de la Place des Arts (placedesarts.com).