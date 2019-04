Gin Tonic et homard!

Ce week-end, le gin tonic et le homard sont en vedette. Je vous propose donc de faire un tour au magnifique lounge Bartizen, où l’on peut siroter un excellent cocktail à base de gin québécois. Puis, pas très loin, un nouveau resto vient tout juste d’ouvrir ses portes et l’on peut y déguster les meilleures guédilles de homard en ville. Oh oui, pour ceux qui désirent faire la fête, rendez-vous à la 13e édition des Printemps du MAC.

Ce sont définitivement trois sorties qui lancent le coup d’envoi à la belle saison!

MANGER : Brise des Maritimes au nouveau resto Fricot

Photo courtoisie

Si vous êtes amateurs de fruits de mer et de poissons, vous serez plus que comblés au nouveau restaurant Le Fricot. Ce sont les propriétaires du bar la Drinkerie Ste-Cunégonde qui ont ouvert ce joli établissement de 51 places assises, situé aussi dans le Sud-Ouest de la ville. Le chef Alain Gauvin et le restaurateur Simon Dunn, tous deux originaires du Nouveau-Brunswick, nous propose un menu s’inspirant des Maritimes, dans une ambiance de crab shack au bord de la mer. Sur le menu, on retrouve évidemment l’exquise guédille au homard, qui peut être servie différemment selon les types de pains et de garnitures. J’ai également adoré le plat de pogo d’Aiglefin, garni de sauce tartare et accompagné d’un choix de frites, de salade de patates ou encore de salade de chou. Pour ceux qui sont moins friands des assiettes de la mer, vous pourrez également essayer le plat Dixie Chick : un poulet frit façon maritime. Finalement, vos papilles seront comblées par la carte des vins composée de produits vinicoles d’importation privée de l’Est du Canada et de la bière Lager Alpine, classique du Nouveau-Brunswick. (226 Avenue Notre-Dame Ouest, Montréal)

BOIRE : Gin québécois à l’honneur au Bartizen

Photo courtoisie

L’un des seuls endroits spécialisés en gin à Montréal, se trouve au lounge-bar Bartizen, situé dans le Vivoir de l’Hôtel W Montréal. Célébrant déjà leur premier anniversaire, cette année, cet endroit feutré se spécialise dans la mixologie des gins québécois, des tonics de qualité et de parfums. Ainsi, pour chaque cocktail G&T&P (en référence au Gin Tonic Parfumé), un spiritueux d’ici a été minutieusement sélectionné, pour vous faire découvrir le travail des producteurs québécois. Parmi ceux-ci, on retrouve évidemment Romeo’s Gin, Domaine Lafrance, Cirka Distilleries et d’autres, qui pousseront les limites du gin tonic et concombre! D’ailleurs, le Bartizen est définitivement un lieu parfait pour une soirée de filles ou un premier rendez-vous romantique! (901 Square-Victoria, Montréal)

SORTIE : Clash Kids : Les Printemps du MAC sont de retour

Photo courtoisie

Ne manquez pas demain soir, la 13e édition de la soirée mondaine des Printemps du MAC, dont le thème cette année est Clash Kids, qui nous renvoie à l'époque excentrique et l'univers punk rock des années 80 : paillettes, cuir, bottes d'armées, cheveux rasés ou colorés, résilles et maquillages extravagants seront notamment à l'honneur. Tous les looks seront donc permis! C’est donc au New City Gas, que Les Printemps du MAC accueilleront encore une fois, plus de 1200 professionnels passionnés par l'art contemporain. L’événement débutera par un cocktail

exclusif où les invités seront conviés à une découverte culturelle et gastronomique. Plus tard, plusieurs DJs prendront le contrôle des tables tournantes et les invités pourront se déhancher au son de la musique. (Billets en vente à partir de 175 $ au www.printempsdumac2019.com - 950 rue Ottawa, Montréal)