Histoires de vestons

AUGUSTA | Véritables raconteurs, Jack Nicklaus et Gary Player n’hésitent jamais à livrer de savoureuses anecdotes après avoir cogné les coups de départ protocolaires, le premier matin du Tournoi des Maîtres.

Deux des plus grands golfeurs de tous les temps sont confortablement installés sur la tribune du centre de presse. Cette messe sportive dure plus d’une heure. Les propos sont tantôt émotifs, tantôt et souvent humoristiques.

S’ils n’argumentent pas sur le temps de jeu aussi long que les parcours, les principaux enjeux du sport, l’identité du meilleur golfeur de l’histoire ou la capacité de Tiger Woods à gagner un tournoi majeur, ils relatent brillamment leurs aventures vécues aux quatre coins de la planète durant plus de quatre décennies.

Comme c’est le 70e anniversaire du premier veston vert remis au champion Sam Snead en 1949, ils ont livré leur meilleure anecdote. Évidemment, c’était à mourir de rire.

Dur à croire que Jack Nicklaus a reçu son véritable veston 35 ans après sa première victoire !

« Quand j’ai gagné, ils avaient sorti un veston de taille 46, long. Je portais la taille 43. Ça ne m’allait donc pas du tout. Quand je suis revenu l’année suivante, ils ne m’ont jamais dit d’aller chercher un veston de ma taille.

« Le gouverneur Tom Dewey, celui qui avait perdu à la présidence contre Harry S. Truman, avait un veston de ma taille. Je l’ai donc porté durant une bonne quinzaine d’années, même plus, a ricané de bon cœur l’homme de 79 ans. Personne ne m’avait demandé si j’avais reçu mon veston. »

Après ses six victoires au Tournoi des Maîtres, le recordman ne possédait toujours aucun veston à son nom. « J’avais toujours cru que c’était ce qu’on gagnait ici, à l’Augusta National, a-t-il souligné. En 1998, j’ai fait sursauter le président Jack Stephens en lui disant que je ne l’avais pas.

« À mon arrivée au tournoi suivant, il m’a dit de me rendre à la boutique pour que je prenne mes mesures. C’est le veston que je porte encore aujourd’hui, 20 ans plus tard. »

« Viens le chercher »

Player n’a pas manqué l’occasion de le taquiner avec une boutade bien placée. « Justement, il fait son âge », a répliqué du tac au tac le Black Knight.

À sa victoire de 1961, celui-ci avait apporté la pièce de collection en Afrique du Sud. Il faut savoir qu’à cette époque, le veston ne quittait pas la propriété après la cérémonie du champion.

« Je croyais que c’était le mien, j’étais tout excité et je suis reparti vers l’Afrique avec le veston. Trois jours plus tard, le téléphone sonnait. C’était le président Cliff Roberts. Je lui ai aussitôt demandé s’il avait téléphoné à frais virés, a badiné l’homme maintenant âgé de 83 ans. Je devais le faire rire pour le dégourdir.

« Il m’a aussitôt rappelé que personne ne devait quitter cette propriété avec le veston. Je lui ai répondu que s’il le voulait, il devait venir le chercher en Afrique ! »

Évidemment, Robert n’a pas sauté dans l’avion et traversé l’Atlantique, une trotte d’une quarantaine d’heures en vol à l’époque, a souligné Player. Le président lui a toutefois souligné de ne pas le porter en public et de le garder précieusement.

Le champion l’a rapporté à sa visite l’année suivante.

Aujourd’hui, les champions le portent à leur guise. Sergio Garcia l’avait d’ailleurs enfilé à son mariage il y a deux ans.