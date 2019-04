Impressionnante quantité de cannabis et de bonbons au pot saisie à Gatineau

Une récente opération antidrogue a permis aux policiers de Gatineau de saisir une impressionnante quantité de cannabis illégal et une panoplie de «bonbons au pot».

La frappe, menée le 27 mars au terme d’une enquête de plusieurs semaines, a également permis l’arrestation d’un homme de 35 ans, dans le secteur de Hull.

Lors de la perquisition faite dans le cadre de cette opération, les policiers ont notamment saisi 111 livres de cannabis en vrac, 451,1 grammes de résine de cannabis, près de 8 kg de jujubes contenant du THC, 690 grammes de bonbons durs contenant du THC, 60 muffins au cannabis et 2,2 kg de haschich.

Les forces de l’ordre ont aussi mis la main sur un extracteur au butane servant à extraire le THC du cannabis, d’une valeur d’environ 4000 $, un four industriel servant à la cuisson de la résine de cannabis, plusieurs balances électroniques et plus de 33 000 $ en argent.

Le suspect épinglé a été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Il devrait faire face à plusieurs accusations en vertu de la Loi sur le cannabis.