La collection Hoaka X Pony est enfin arrivée et voici le premier modèle!

On attendait avec impatience la collaboration mode entre Elisabeth Rioux et l’artiste montréalaise Pony depuis si longtemps et ENFIN, elle est ici!

Pour ceux qui ne le savaient pas, Elisabeth Rioux possède deux compagnies, Bamboo Underwear, et la marque de maillots de bain Hoaka Swimwear.

Il y a environ 6 mois, Elisabeth avait annoncé qu’elle travaillait en collaboration avec Gabrielle Laïla Tilley, une artiste montréalaise connue sous le nom de Pony, pour créer une collection spéciale pour Hoaka.

Les deux girl boss étaient excitées de joindre leurs forces pour nous amener une collection Hoaka X Pony tout aussi adorable que cool.

On a eu droit à des coups d’œil ici et là, dans les photos de voyage d’Elisabeth.

Le tout premier modèle est disponible dès maintenant et le motif est, roulement de tambours...

Les dinosaures!

Vous pouvez voir les modèles qui se vendent au coût de 74$ américains, ce qui équivaut à 99$ canadiens. Les grandeurs vont de XS à XXL.

On continue d’attendre patiemment le modèle avec les bananes, un motif classique de Pony.

