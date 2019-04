Le discordant

Côté rebelle ou réfractaire, je n’ai jamais été tenté de suivre la mode. Voulez-vous bien me dire quel est ce daltonien qui a fabulé cette tendance à porter des chaussures brunes ou beiges avec un costume ou des pantalons bleu foncé ? Ça jure et pas à peu près, mais la mode a décidé que c’est beau.

Désolé, ça n’entre pas dans mon petit cerveau.

Comme je ne peux concevoir que maintenant et depuis quelques années, le veston se porte trop petit. Court et serré.

C’est quoi le problème ? On fuit le confort ou quoi ? On dirait que les leaders de la mode ont pris du poids et désirent tout de même garder le même linge.

Puis on a enchaîné avec un pantalon très étroit et, depuis quelque temps, trop court.

C’est quoi la prochaine étape ? La taille trop serrée et le bouton de la ceinture qui ne s’attache pas ?

SUR LA NOIX

Comme le fait que je n’ai jamais été capable de me mettre une substance dans les cheveux.

J’avoue que je pourrais me peigner plus souvent, mais de là à ajouter une matière graisseuse, huileuse ou fixative... Wô, les moteurs ! Ajoutons que plus les années avancent, moins les possibilités artistiques sont réalisables. Tu ne peux quand même pas réussir un chef-d’œuvre avec 21 cheveux dans le front.

Il y a aussi la mode de la barbe négligée, la repousse de quelques jours. Je ne déteste pas, mais ce n’est pas pour moi. Dans mon cas, lorsque j’ai la barbe longue, je vous le confie, c’est vraiment de la négligence et non pas mon look 2019.

FRIC ASSEZ

William Floyd a entendu un avocat mexicain dire à son client : « Je m’occupe de tacos ».

Une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise : l’essence sera plus chère cet été. La bonne : on n’aura pas d’été.

La police recherche un voleur de vêtements de forte taille. Le suspect est au large.

« Maman devrait revenir ce soir ou demain... dimanche au plus tard. » (Une infirmière qui part pour le travail.)

« Dois-je me considérer comme un signe religieux au Centre Bell ? » (Michel Lacroix)

À DEMAIN

Arrêtez de dire qu’on a peur du changement. Quatre saisons en deux jours...