Les coups de cœur de Félix-Antoine Tremblay

Avec ses 94 000 abonnés sur Instagram, le comédien et animateur Félix-Antoine Tremblay est sans aucun doute aimé des jeunes Québécois. Dévoilé au grand public dans la populaire télésérie jeunesse Le Chalet, il entame de nouveaux projets, comme l’animation de la compétition de danse Bravissimo, qui aura lieu ce week-end. De plus, il coanime la nouvelle émission Passion poussière avec la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse. Entre ses passions pour la rénovation, la musique et la danse, voici les coups de cœur montréalais du jeune animateur.

Le restaurant préféré ?

J’ai découvert Le Dandy dernièrement, situé dans le Vieux-Montréal. Je suis un gars de brunch et leur brunch est délicieux ! De plus, c’est extrêmement beau. Leur menu est super simple. On y retrouve des légumes de saison et des inspirations du moment. J’ai adoré leur tartine à la ricotta, avec légumes racines et œuf poché. C’est saisissant tellement c’est bon. Sinon, pour souper, j’aime bien le restaurant Hélicoptère, situé près de chez moi. Ce sont les mêmes propriétaires que le restaurant Bouillon Bilk. Comme je suis quelqu’un qui recherche de bons vins et des plats recherchés, c’est vraiment mon genre d’endroit. C’est très local. L’ambiance est le fun et c’est tellement cozzy.

L’endroit où prendre un café ?

Le Café Crew Collective. C’est aussi une découverte pour moi. Tu n’as pas l’impression d’être à Montréal. J’ai plutôt l’impression d’être en voyage. Le décor est magnifique, et comme je suis un fanatique d’architecture, l’endroit est niché dans une ancienne banque et il y a du marbre partout... C’est vraiment beau !

L’adresse pour la déco intérieure­­­ ?

Je suis un passionné de HomeSense. Je me sens comme une petite madame qui y passe tous ses après-midi à fouiller. C’est pour moi un vrai plaisir. Cela varie beaucoup, beaucoup, et je suis un passionné de déco. C’est le fun, car c’est accessible à tous les budgets. Il y a toujours de nouvelles affaires et ce n’est jamais le même stock que dans les autres boutiques. J’aime aussi beaucoup la boutique LOVASI, située dans mon quartier, qui vend de la déco, des meubles et des accessoires de qualité. Tu rentres là et tu veux tout acheter !

Une adresse secrète à découvrir­­­ ?

Il y a un resto encore une fois, pas très loin de chez nous qui s’appelle le Tex Mex. C’est au coin de Rouen et Darling. Cela n’a l’air absolument de rien. On dirait même une binerie, mais c’est délicieux. L’été, on y installe des tables de pique-nique, dehors. On y fait les meilleures margaritas au monde, qui ne coûtent que 4 $ ! C’est bon sans bon sens !

Si j’étais maire de Montréal­­­, je... ?

Je rendrais plus accessibles les rénos aux gens ! Sans blague, je transformerais les quartiers désaffectés en des quartiers artistiques et touristiques comme Wynwood à Miami. Montréal a besoin de plus d’endroits qui font rayonner l’art. Il y a tellement d’endroits qui ont du potentiel et je trouve qu’il y a tellement d’artistes talentueux à Montréal, qu’il faudrait mettre en lumière. On n’a qu’à rendre accessibles des vieilles usines aux artistes, qui pourraient créer et décorer la ville.

Un mot pour décrire Montréal­­­ ?

Surprenante.