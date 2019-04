Lettre à une jeune femme qui risque de rater le bateau

En lisant les propos de « Fille amoureuse », ça m’a rappelé mon histoire. Je suis une femme de 73 ans qui n’a jamais eu de vie de couple. Non pas que j’étais laide ou handicapée, au contraire, mais parce que je ne voulais pas déplaire à mon père, qui me considérait comme sa chose.

Fille unique d’un homme qui avait eu le malheur d’épouser la femme froide qu’était ma mère, je symbolisais pour lui la féminité. Ce qui fait qu’à partir du moment où j’ai atteint l’âge où une fille s’intéresse aux garçons, je suis devenue l’objet d’une surveillance constante de sa part.

Quand il voyait que le garçon que j’amenais à la maison n’était pas menaçant, lire ici qu’il ne m’intéressait pas vraiment, il le trouvait correct. Mais dès qu’il sentait mon intérêt pour un autre, il lui trouvait tous les défauts, surtout celui de ne pas être à la hauteur de sa fille.

Les conditions de vie que mes parents m’ont offertes étaient si avantageuses que je n’ai jamais songé à partir de la maison familiale. C’était bien sur le plan financier, ça s’est avéré fatal pour mon émancipation. J’avais 51 ans quand ma mère est décédée. Mon père est alors devenu encore plus possessif et encore plus difficile à vivre.

Heureusement que j’avais un travail qui me comblait sur le plan professionnel, sinon ma vie aurait été bien terne et ennuyeuse. Car à part la satisfaction d’avoir bien joué mon rôle de « bâton de vieillesse » auprès de mes parents, je n’avais pas beaucoup de distractions, et surtout très peu d’amies. Quant aux hommes, je les avais déjà rayés de ma vie depuis un bon moment quand mon père est décédé, il y a quatre ans, à l’âge vénérable de 90 ans. Et moi je suis seule à jamais.

Alors je te le dis, toi qui signes « Fille amoureuse », aie le courage de confronter ton père en choisissant un homme qui te plaît. Car bien vite, il sera trop tard. Trop tard pour trouver un homme, mais surtout trop tard pour avoir des enfants et fonder ta famille. Je sais aujourd’hui que cette attitude de la part de mon père était le fruit d’un désir malsain de m’avoir à lui, alors que lui avait fait sa vie, sans véritablement penser à mon bonheur à moi. J’ai joué son jeu et j’en paie le prix. Ne fais pas comme moi, je t’en supplie !

Une vieille fille qui s’en veut

Qu’est-ce qui vous oblige à perpétuer un état malsain, alors que vous avez depuis quatre ans le loisir de faire ce que vous voulez de votre vie ? Il faut être deux pour danser le tango, et comme votre partenaire obligé n’est plus, qu’est-ce qui vous retient de vous émanciper enfin ? Et à défaut d’avoir un compagnon de vie, vous pourriez au moins vous faire des amies pour meubler votre solitude.