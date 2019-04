L’ex-avocat de Stormy Daniels inculpé de multiples malversations

L’avocat vedette Michael Avenatti a été formellement inculpé de 36 chefs d’accusation portant sur des détournements de fonds, fraudes fiscales et bancaires et faillites frauduleuses, a annoncé jeudi le procureur fédéral de Los Angeles, Nick Hanna.

M. Avenatti, par ailleurs accusé à New York d’avoir tenté de faire chanter l’équipementier sportif Nike dans un autre dossier, a démenti en bloc ces accusations, invoquant sur Twitter, l’une de ses tribunes favorites, son droit à la « présomption d’innocence ».

L’avocat de 48 ans, qui réside et exerce en Californie, avait été arrêté fin mars à New York en lien avec la plainte d’un client l’accusant d’avoir détourné de l’argent qui lui était dû, ainsi que pour de fausses déclarations fiscales qui lui auraient permis d’obtenir plusieurs millions de dollars de prêts bancaires.

Mais l’enquête a considérablement élargi les charges qui pèsent contre lui et il doit à présent répondre au total de 36 chefs d’accusation de malversations financières, en particulier d’avoir capté des fonds destinés à cinq de ses clients pour payer des dettes personnelles.

M. Avenatti, qui menait grand train et possédait voiture de luxe et jet privé, est aussi accusé d’avoir omis de déclarer et de payer ses impôts, ainsi que ceux de ses sociétés, plusieurs années de suite.

S’il est reconnu coupable, il encourt une peine de 335 ans de prison, a souligné M. Hanna lors d’une conférence de presse.

Les crimes « qui lui sont reprochés sont tous liés entre eux car l’argent de l’un servait aux autres, souvent sous forme de versements effectués aux victimes précédentes pour éviter au château de cartes financier de M. Avenatti de s’écrouler », a déclaré le procureur fédéral.

Michael Avenatti a, lui, dit qu’il entendait « combattre toutes les accusations et plaider non coupable » lors de sa comparution devant un tribunal, prévue le 29 avril à Santa Ana.

« Pendant vingt ans, j’ai représenté David contre Goliath et m’en suis remis à notre système judiciaire. Je me suis fait de puissants ennemis. J’ai le droit de bénéficier d’une pleine et entière présomption d’innocence », a-t-il tweeté.

L’avocat était devenu célèbre pour avoir notamment défendu l’actrice porno Stormy Daniels contre Donald Trump. Il a même un temps envisagé de défier M. Trump en étant candidat à la présidentielle de 2020, avant de renoncer.

Michael Avenatti reste en liberté en échange d’une caution de 300.000 dollars.

À New York, l’avocat est accusé d’avoir tenté de faire chanter Nike, menaçant de divulguer de supposées fautes commises par des employés de l’équipementier si la firme ne lui versait pas une forte somme. Selon la plainte fédérale, M. Avenatti avait ainsi promis qu’il « disparaîtrait du paysage » s’il recevait 22,5 millions de dollars.