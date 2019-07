Michel Rivard pour «L’origine de mes espèces»

L’auteur-compositeur-interprète, Michel Rivard, joue d’audace avec son projet, L’origine de mes espèces, une œuvre théâtrale à mi-chemin entre le concert intimiste et le monologue racontant sans artifices une partie floue de sa jeunesse et rendant hommage à ses parents avec verve, vulnérabilité et authenticité.

Le livre-disque inclut 11 nouvelles chansons originales (celles du spectacle) et des textes sans frontières entre la poésie, l’anecdote, le drame et l’autodérision.