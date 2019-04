Modifications à prévoir au parcours

AUGUSTA | Après la modification du cinquième trou du Augusta National, le 13e trou, Azalea, devrait subir une cure de jouvence afin de l’adapter à la nouvelle réalité.

La normale 5 de 510 verges ne résiste plus aux longs cogneurs et aux balles de plus en plus performantes. Elle ne répond plus à la philosophie de Bobby Jones et d’Alister MacKenzie. Depuis quelques années, le 13e trou est le plus facile du parcours. En 2018, les golfeurs y ont inscrit 9 aigles et 128 oiselets.

Le réflexe serait de reculer le tertre puisque de l’espace à l’arrière est disponible. Les options sont nombreuses. Mais modifier le fameux Amen Corner pourrait être un sacrilège.

« C’est un endroit sacré dans le monde du golf, a statué le président du club, Fred Ridley. J’hésite à bouger trop rapidement. Nous verrons ce que décideront les instances de gouvernance pour le bien du sport dans un prochain rapport sur la distance. Nous prendrons ensuite une décision. Il y a plusieurs façons de défier les meilleurs joueurs au monde. »