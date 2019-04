Montréal: le Manoir Plaza prive un résident de 90 ans de la visite d'un ami

MONTRÉAL | Un homme 90 ans qui vit dans une résidence privée de Montréal s’est vu interdire la visite de son ami qui venait quotidiennement l’aider.

C’est que la résidence Manoir Plaza de la rue Sherbrooke Est, qui appartient au Groupe Savoie, soutient que le visiteur de 82 ans est dérangeant et menaçant.

Jean Thiffault a reçu une lettre de la résidence privée dans laquelle on lui a dit qu’il n’avait plus le droit d’y entrer. Selon le Manoir Plaza, M. Thiffault aurait formulé des propos menaçants à l’endroit du personnel et d'autres résidents.

Dans les dernières semaines, son ami Gilles Viger a eu des ennuis de santé et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital. Lorsque le visiteur s’est présenté au Manoir Plaza, il n’a pas pu entrer dans la résidence pour porter secours à son ami.

«Quand je suis arrivé ici, ils m’ont dit: "non non non, vous n’avez pas le droit. Attendez-le dehors"», a raconté M. Thiffault à TVA Nouvelles, jeudi.

Le visiteur habitait lui aussi au Manoir Plaza jusqu'en juillet dernier. Mais à la suite d’un litige entre lui et la résidence privée, Jean Thiffault a accepté de résilier son bail.

Gilles Viger ne corend pas la décision de la résidence de lui interdire la visite de son ami.

«Je suis prisonnier d’une administration sans humanisme», a déclaré M. Viger.

Selon un avocat consulté par TVA Nouvelles, cette interdiction va un peu loin, considérant le litige entre le visiteur et la résidence privée.

«Les deux parties semblent avoir convenu à l’amiable de mettre un terme au bail. Que, plusieurs mois après, on revienne en disant que le monsieur est interdit d’accès pour aller voir son ami âgé de 90 ans, pour qui il représente peut-être un des seuls contacts sociaux, c’est quelque chose de très très questionnable», a déclaré Me Patrick Martin-Ménard.