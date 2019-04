MTY achète la chaîne américaine Papa Murphy’s pour 253 M$

Le groupe québécois MTY poursuit son expansion aux États-Unis avec l’acquisition de la chaîne de pizzérias Papa Murphy’s. Le montant de la transaction s’élève à 253,2 millions $.

«Il s’agit d'une transaction d’importance pour MTY, qui nous permet d'ajouter à notre portefeuille de marques aux États-Unis une bannière forte dans le marché de la pizza», a indiqué jeudi le président et chef de la direction de MTY, Éric Lefebvre.

Papa Murphy’s est le plus grand franchiseur et opérateur de pizzerias de type «Take 'n' Bake» et la cinquième plus grande chaîne de pizza aux États-Unis (pizzas fraîches faites à la main et prêtes à être cuites à la maison).

Fondée en 1981, Papa Murphy's exploitait en date du 31 décembre 2018, 1331 franchises et 106 restaurants corporatifs dans 37 États aux États-Unis ainsi qu'au Canada et aux Émirats Arabes Unis.

L’an dernier, la chaîne Papa Murphy’s a réalisé un chiffre d’affaires de 809 millions $US.

La transaction au comptant de 6,45 $US par action, représente une valeur d'entreprise approximative de 190 millions $US (253,2 millions $CA), incluant la dette nette assumée actuelle.

Avec cette transaction, le réseau de restaurants de MTY comptera environ 7378 sites, dont plus de 500 répartis dans 39 pays à l’extérieur de l'Amérique du Nord.

Revenus en hausse de 27 %

Au premier trimestre de 2019, notons que MTY a enregistré une hausse de ses revenus de 27 %, passant à 687,8 millions $.

Le résultat net a toutefois diminué à 14,7 millions $, comparativement à 44,3 millions $ pour la même période l’an dernier.

La direction de MTY soutient qu’un ajustement du taux d'imposition américain estimatif utilisé pour calculer la charge d'impôt différé au premier trimestre de 2018 a été nécessaire.

Quant au chiffre d'affaires des établissements comparables, il a baissé de 1,4 % par rapport à la même période l’an dernier.

MTY a donné son aval en janvier pour une augmentation de 10 % du dividende trimestriel, qui est ainsi passé à 0,165 $ par action ordinaire.