Portez-vous des chaussures adaptées à votre type de pied?

En collaboration avec

Acquérir de nouvelles chaussures est souvent un moment excitant. On donne un air de neuf à notre garde-robe en s’offrant enfin la paire que l’on convoitait depuis belle lurette!

Lors du choix d’un soulier, on devrait pourtant considérer beaucoup plus que nos préférences esthétiques. Afin d’éviter moult maux et problèmes, la chaussure idéale devrait assurer un confort et un support adéquats à votre pied. Le cas contraire, vous pourriez aggraver des pathologies existantes ou en développer de nouvelles: hallux valgus (oignon), syndrome de Morton, bursites...

Afin de développer ce guide d’achat, nous avons discuté avec Jean-François Dupuis, conseiller chez Chaussures Dupuis, une entreprise familiale qui offre une large sélection de chaussures de toutes sortes. Voici qui devrait vous éviter bien des bobos!

Connaissez-vous vraiment votre pied?

StudioLaMagica - stock.adobe.com

Nous connaissons tous notre pointure. C’est d’ailleurs la seule valeur que l’on doit calculer lorsqu’on cherche à acheter des chaussures. Ce faisant, l’industrie de la mode néglige pourtant la largeur du pied, une mesure importante pour trouver une paire qui correspond réellement à notre morphologie.

Pour acheter en toute quiétude, mieux vaut donc mesurer la largeur et la longueur de votre pied. Vous pouvez calculer la largeur à l’aide d’un ruban à mesurer. Les conseillers d’une boutique spécialisée pourraient également vous aider à ce niveau.

Vous avez les pieds étroits

anyaberkut - stock.adobe.com

Un pied étroit demande un bon soutien au niveau de la cheville. Malheureusement, les gens qui ont un pied étroit ont tendance à choisir des chaussures trop petites afin d’éviter les douleurs et les irritations que causent ce manque de soutien.

Vous avez le pied étroit? Optez pour une chaussure qui maintien votre cheville en place. Le pied devrait être complètement enveloppé: privilégiez les savates avec lacets ou attaches, qui retiendront votre talon au sol. De même, recherchez un cuir rigide, qui vous assurera un bon soutien.

Évidemment, évitez les ballerines, les sandales de type gougounes et les mocassins.

Vous avez les pieds larges

fotoduets - stock.adobe.com

Les gens qui ont un pied plus large auront tendance à choisir une chaussure trop grande pour gagner en espace.

C’est votre cas? Recherchez plutôt un soulier à base large avec une grande ouverture, qui vous permettra de vous chausser sans endommager le matériau.

Un soulier lacé ou extensible laissera également plus de place à la largeur de votre pied. Si vous souffrez de diabète ou de problèmes cardiaques, celle-ci peut fluctuer au courant de la journée. Évitez les inconforts!

Vous avez les pieds très grands ou très petits

Mikhalec - stock.adobe.com

Les tailles de chaussures disponibles dans les boutiques régulières sont presque toujours les mêmes. Conséquemment, de nombreuses personnes qui chaussent des tailles en-dehors de ce spectre portent des chaussures trop grandes ou trop petites pour elles.

Vous vous reconnaissez? Cessez de torturer vos pieds et recherchez des articles adaptés à votre physionomie.

Des chaussures de bonne taille épouseront l’arche de votre pied et offriront un support convenable à votre pied, mais également à votre corps tout entier.

Quelques conseils en vrac

Faites mesurer vos deux pieds en magasin. Les pieds n'ont généralement pas la même grandeur.

Ne vous attendez pas à ce que des chaussures trop serrées s'étirent avec le temps.

Achetez des chaussures de la pointure et de la largeur du pied le plus fort.

Assurez-vous que la chaussure tient fermement le talon.

Le bout de la chaussure doit permettre aux orteils de bouger librement

Trop de gens portent des chaussures inadaptées à leur type de pied. Ne sacrifiez pas le confort pour des considérations esthétiques: la santé de votre corps tout entier en souffrira! Visitez une boutique spécialisée comme Chaussures Dupuis afin de profiter d’une large sélection de souliers, de sandales et de bottes adaptées à votre morphologie.