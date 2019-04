Rapport tabletté sur les pesticides: le ministre Lamontagne assure qu’il ne savait pas

QUÉBEC | Le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, assure qu’il ignorait l’existence d’un rapport produit en 2016 faisant état de l’urgence d’agir en ce qui concerne l’utilisation des pesticides.

Radio-Canada a rapporté aujourd'hui qu’une étude de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) prévenait le gouvernement de l’époque de la nécessité «d'agir rapidement et avec vigueur» pour «inverser la tendance» en matière d'utilisation des pesticides.

Le ministre Lamontagne s’est dit «préoccupé» et «fâché» que ce document n’ait jamais été rendu public.

«J’ai demandé à mon équipe d’analyser ça le plus rapidement possible pour qu’on voie ce qui en est, a-t-il indiqué lors d’une mêlée de presse. Mais une chose est sûre, c’est que le rapport a été [produit] en 2016, et il y a des gens qui étaient en place, soit le gouvernement libéral, qui auraient certainement pu prendre action.»

Même si ses fonctionnaires ne l’ont pas informé de l’existence de ce rapport, M. Lamontagne assure qu’il a toujours confiance en son équipe.

Une commission parlementaire sur l’utilisation des pesticides en agriculture doit bientôt s’ouvrir à l’Assemblée nationale.