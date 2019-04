Séries de la NBA : les Raptors affronteront d’abord le Magic

Pendant que les séries éliminatoires sont déjà entamées dans la Ligue nationale de hockey, celles de la NBA s’ouvriront samedi lorsque les Raptors accueilleront notamment le Magic d’Orlando, à Toronto.

Après avoir complété la saison régulière avec une fiche de 58-24, la formation torontoise est logiquement favorite face au Magic (42-40). La vedette des Raptors Kawhi Leonard se montre d’ailleurs optimiste en vue des prochaines semaines.

«Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès depuis le premier match de la saison, a indiqué Leonard, tel que cité par le quotidien "Toronto Sun". Je crois que nous voulons tous gagner et aller à la terre promise. Nous avons un fantastique groupe de gars qui ne sont pas individualistes. On veut gagner, on veut bien jouer défensivement, on veut faire les bonnes choses sur le court.»

Puisque les séries réservent parfois des surprises, les Raptors doivent toutefois se méfier. Ayant affronté le Magic quatre fois pendant la saison régulière, la troupe de l’entraîneur-chef Nick Nurse a d’ailleurs gagné deux matchs et perdu les deux autres contre Orlando.

Lors du plus récent rendez-vous entre les deux équipes, le 1er avril à Toronto, les Raptors l’avaient emporté par le pointage de 121 à 109. Raison supplémentaire d’aborder la série avec confiance.

«Nous souhaitons toujours être meilleurs, mais nous sentons que nous avons une bonne équipe pour aller loin dans les séries, a ajouté Leonard. Nous avons beaucoup d’expérience dans cette équipe.»

Boucher contre Birch

En plus de Leonard, Pascal Siakam, Serge Ibaka, Kyle Lowry, Marc Gasol et Danny Green, les Raptors comptent aussi un Québécois dans leurs rangs. Chris Boucher, 26 ans, a d’ailleurs conclu la saison en force en dominant son équipe avec 13 rebonds lors du dernier match de la campagne, une victoire de 120 à 100 acquise mardi au Minnesota, face aux Timberwolves. Il en était à sa 28e rencontre avec le club torontois.

Dans le camp du Magic, le Montréalais Khem Birch, également âgé de 26 ans, a participé à 50 rencontres en saison régulière, conservant des moyennes de 4,8 points et de 3,8 rebonds par partie.

Qui affrontera les Warriors?

Si les Raptors pourraient faire un bout de chemin dans l’Association de l’Est, ils auront fort à faire pour survivre à travers des équipes comme les Bucks de Milwaukee (60-22), menés par Giannis Antetokounmpo, les 76ers de Philadelphie (51-31) et les Celtics de Boston (49-33).

Dans l’Ouest, nombreux sont ceux qui voient d’ores et déjà en finale les puissants Warriors de Golden State (57-25), champions de la NBA en 2015, 2017 et 2018. À l’aube des séries, les amateurs cherchent plutôt à identifier qui seront les prochains adversaires des Warriors en finale, maintenant que LeBron James n’est plus là pour guider les Cavaliers de Cleveland. À n’en point douter, les Raptors font partie des principaux candidats en lice.