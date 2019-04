Un festival exquis à Québec!

« Cette année, on fait les choses en grand. Nous avons invité des gens de l’une des régions vinicoles les plus diversifiées et réputées dans le monde. Et déjà, je peux vous dire qu’il y a de très beaux partages entre les vins de cette région et nos produits québécois », explique d’entrée de jeu le fondateur de l’événement, Vincent Lafortune. Il s’agit là de découvrir (ou redécouvrir) Québec par la gastronomie et ses richesses du terroir avoisinant.