[VIDÉO] On réagit aux nouvelles les plus ridicules de la semaine!

Une autre semaine, un autre lot de nouvelles loufoques, inusitées et/ou carrément absurdes!



Versez-vous un petit verre de porto, déposez vos pieds meurtris sur votre pouf et savourez en notre compagnie les actualités les plus ridicules de la semaine...



Nouveauté cette semaine:



On vous donne les liens pour aller voir les nouvelles en question. Yé!



Voici donc:



«Le sofa de Céline est disparu et elle ne sait pas ce qui s’est passé»

«Il est maintenant possible de devenir un burrito en s’emmitouflant dans cette superbe couverture en forme de tortilla»

«La séance de bronzage d’une mannequin en bikini frôle la catastrophe lorsqu’elle est attaquée par une tortue géante»

«Gaétan Barrette bloque @GrosseGraine sur Twitter»

«Marilyne de «Barmaids» annonce sa grossesse sur Instagram»

«Kim Kardashian prévoit une fête prénatale sous le thème du cannabis»



C'est à voir dans la vidéo ci-haut!

