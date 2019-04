Ce nouveau resto de Montréal servira des kebabs et du currywurst comme en Allemagne

Ce que vous retenez de votre passage en Allemagne est les délicieux kebabs qui ont bercé vos soirées arrosées et vos lendemains de veille? On vous comprend.

Cet incroyable sandwich à la viande grillée sur une broche, aussi connu sous le nom de döner, sera la vedette d’un tout nouveau restaurant de Montréal.

Station Berlin va en effet ouvrir ses portes le 20 avril prochain, sur la rue Saint-Urbain, au coin de l’avenue des Pins. Un emplacement de choix avec les universitaires de McGill non loin, les nombreux travailleurs du coin ainsi que la proximité des bars du boulevard Saint-Laurent.

Le nouveau restaurant n’offrira pas seulement des kebabs! Le menu comprend aussi le fameux currywurst, qui est un plat de saucisse avec sauce tomate et curry également très populaire comme bouffe de rue en Allemagne, et de la poutine! Vous pourrez accompagner votre repas d’une bonne bière fraiche afin de compléter votre expérience allemande!

Station Berlin sera ouvert du lundi au jeudi de 11h30 à 22h, le samedi de 11h30 à minuit et le dimanche de 13h à 21h.

Station Berlin

3751, rue Saint-Urbain

