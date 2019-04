CHARBONNEAU, Nicole



À St-Eustache, le 3 avril 2019, à l'âge de 54 ans, est décédée Nicole Charbonneau, fille de Lucille et Lucien Charbonneau et épouse de Denis Adam.Outre ses parents et son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Krystelle (Martin) et Michael, sa belle-fille Roxanne (Mathias), ses frères Denis (Suzanne) et Normand (Julie), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele lundi 15 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mardi 16 avril 2019 dès 9h30. Une cérémonie suivra au même endroit à 11h30.Des dons à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales seraient appréciés.