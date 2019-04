GENEST, Henri



À Laval, le mardi 9 avril 2019 est décédé, à l'âge de 83 ans, Henri Genest, époux de feu Huguette McDonald, retraité du Garage J.P. Charbonneau.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Pierre) et Stéphane (Susan), ses petits-enfants Marie-Pier, Amélie (Nicolas), Céleste, Kimberly, Jason et Isaac, ses frères Léo et Guy, sa soeur Monique, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 13 avril 2019 de 11h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe, et de là au Cimetière de Laval, 5505 ch. Bas St-François.