LEDUC, Lucette



À Montréal, le mardi 9 avril 2019 est décédée, à l'âge de 89 ans, Madame Lucette Leduc, fille de feu Raoul Leduc et feu Jeanne Gendreau, prédécédée par ses frères Paul et Marcel.Elle laisse dans le deuil sa soeur Solange, son frère André, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 13 avril 2019 de 11h à 13h.Les funérailles seront célébrées à 14h ce même jour, en l'église Saint-Jude, 10120, rue d'Auteuil, Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia (fondationgracia.org).