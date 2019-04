9 crèmeries montréalaises déjà ouvertes où aller manger son premier cornet de la saison

Le signe le plus encourageant de l’arrivée de la saison chaude est définitivement la réouverture des crèmeries!

Quelques établissements décident d’ouvrir aussitôt que la neige commence à fondre, d’autres préfèrent attendre le mois de mai alors que certains décident même de rester ouverts pratiquement à l’année. L’important, c’est qu’il y ait de la crème glacée de disponible dès que la température monte au-dessus de 0!

Voici donc 9 crèmeries déjà ouvertes où aller manger un bon cornet de crème glacée!

1. Hoche Glacé

Cette crèmerie d’Hochelaga est l’endroit parfait où aller manger un bon cornet en gang. L’endroit offre de la crème glacée «traditionnelle» ainsi que plusieurs options de produits glacés véganes. Vous pourrez déguster le tout au soleil sur la petite terrasse.

2225, rue Bennett

2. Crèmerie Pandan

Si vous voulez découvrir la crème glacée roulée à la thai, c’est à la crèmerie Pandan que vous devez aller. Il y a plusieurs choix de saveurs dont l’une au «Mini Eggs» pour le mois d’avril.

3504, rue Notre-Dame Ouest

3. Les Givrés

Pour de la bonne crème glacée et tout plein d’autres produits glacés comme des gâteaux et des sandwichs, c’est dans l’une des succursales de Les Givrés que vous devez aller. Les trois sont ouvertes : celle sur Masson, dans Hochelaga et dans Villeray.

Plusieurs adresses

4. Maitre Glacier

La chaîne de bars laitiers a ouvert l’ensemble de ses succursales au mois de mars. Le Maitre Glacier de l’île de Montréal est donc prêt depuis quelques semaines déjà à vous accueillir pour un bon cornet trempé dans le chocolat. Si votre 27 avril est libre, sachez que l’entreprise offrira un cornet trempé gratuit à tous ses clients!

6044, avenue Papineau

5. La Diperie

La Diperie, c’est le champion des saveurs de trempages avec une trentaine de «dips» différentes. Donc, si vous souhaitez sortir de votre zone de confort et essayer quelque chose de nouveau, rendez-vous dans l’une des succursales de cette crèmerie, elles sont pratiquement toutes ouvertes depuis le début du mois!

Plusieurs adresses

6. Le Blueboy : Artisan Glacier

Le Blueboy est l’un des rares «spots» à crème glacée qui restent ouverts pratiquement toute l’année. En effet, les Montréalais peuvent profiter des fabuleuses saveurs qu’offre l’artisan glacier depuis le 6 février dernier. Leur célèbre «bol melon d’eau» complètement EXTRA est également disponible depuis le 11 avril!

150, avenue Mont-Royal Est

7. Dalla Rose

Cette jolie crèmerie de quartier dans Saint-Henri est ouverte à l’année. Si vous étiez trop congelé durant l’hiver pour bien profiter d’une bonne crème glacée, c’est le temps d’y aller maintenant que la température est au-dessus du point de congélation. Dalla Rose propose une tonne de saveurs dont certaines sont véganes, alors il y en a pour tout le monde!

4609, rue Notre-Dame Ouest

8. La crémière Masson

La crèmerie adorée de la rue Masson a rouvert pour la belle saison le 15 mars dernier. Cornet de crème mole trempée ou non, cornet de crème dure, lait fouetté, tourbillon, etc., il y a de tout à la crémière!

2618, rue Masson

9. Mollo

Mollo c’est un p’tit nouveau dans Pointe-Saint-Charles. L’endroit a officiellement ouvert ses portes le 23 mars dernier et sert de la gelato et du bon café. Si vous habitez dans ce coin de la ville, allez essayer leurs produits!

2069, rue Wellington

