Chefferie du PLQ: «je ne suis absolument pas là-dedans», dit Pierre Moreau

L’ex-ministre libéral Pierre Moreau ne songe pas pour le moment à se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ).

Retourné à la pratique du droit depuis peu, il a tenu à faire taire les rumeurs vendredi concernant son intérêt pour le trône libéral.

«Je ne suis absolument pas là-dedans. Si on fait des appels pour solliciter des militants, ce qui est possible, c’est à mon insu, sans mandat et sans mon consentement», a-t-il confié à notre Bureau parlementaire.

Depuis le désistement d’André Fortin plus tôt cette semaine, plusieurs députés se sont dits intéressés par la candidature de Pierre Moreau dans la course au leadership.

Il est vrai que l’ancien député de Châteauguay a reçu beaucoup d’appels dans les derniers jours. Mais l’ex-politicien dit être passé à autre chose. Il ajoute que la décision d’André Fortin ne change rien pour lui.

Depuis le 11 février, il est revenu au sein de son ancien cabinet d’avocats, Bélanger Sauvé, comme associé-directeur. Pierre Moreau souhaite néanmoins demeurer un militant actif au sein du PLQ et sera présent au prochain Conseil général du début mai, où les règles de la course à la direction seront dévoilées.