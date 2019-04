Combien coûte un épisode de la série Game of Thrones?

La dernière saison de la série désormais mythique commence ce dimanche. Des guerres, des amours, des dragons et des morts «inattendues» sont attendus sur nos écrans. Mais combien est-ce que ça coûte de produire une telle œuvre?

La saison finale de la série coûtera 15 millions de dollars par épisode.

Pour les derniers moments de la saga écrite par George R.R. Martin et reprise par HBO, les grands moyens sont donc déployés, avec des épisodes pouvant atteindre 80 minutes de durée.

En comparaison, la première saison retransmise en 2011 avait un coût de 6 millions de dollars par épisode, atteignant 10 millions de dollars à la saison 6.

Photo WENN

Certains épisodes ont notamment requis des coûts et des infrastructures exceptionnels.

La Bataille des bâtards, épisode phare de la saison 6, a par exemple nécessité 600 membres de l’équipe technique, 500 figurants, 25 cascadeurs, 25 jours de tournage et quatre équipes de caméras. On ne sait pas exactement le coût, mais c’est probablement un des épisodes les plus chers de la série.

Cette évolution est révélatrice du succès d’audience phénoménal de la série qui a culminé à 12,1 millions de téléspectateurs lors du dernier épisode de la saison 7.

Photo d’archives

Une chose est sûre, les moyens colossaux mis au service de la dernière saison promettent de beaux moments de télévision.

Vivement dimanche! En attendant, voici un petit récapitulatif des sept saisons précédentes.