Coupable d’avoir battu ses trois enfants

Coups de pieds, claques, poussés contre le mur: un père de famille a plaidé coupable de voies de fait à l’endroit de ses trois enfants.

Père de deux garçons et d’une fille de 12, 9 et 4 ans, un homme de 34 ans s’est présenté à la cour pour admettre des gestes de violence sur ses enfants. Entre mai 2016 et mai 2018, le père a frappé à de nombreuses reprises sa progéniture.

Lorsqu’il était en colère ou lorsque ses enfants lui désobéissaient, l’homme s’en prenait à eux avec des tapes qu’il pouvait leur donner un peu partout sur le corps. Les victimes ont aussi raconté avoir été projetées sur le mur et dans leur lit ou encore être prises par le collet.

Les gestes de violence étaient cependant plus importants envers le plus jeune de ses enfants. Ce dernier a été frappé à coups de pied alors que son père portait des bottes à cap d’acier.

Rencontrés par les policiers et la DPJ, les enfants étaient apeurés et craignaient «les conséquences s’ils disaient ce qui se passe à la maison», a expliqué la procureure Sandra Rioux. Les trois enfants se sont finalement confiés aux intervenants.

La mère des enfants, qui a quitté l’accusé lorsqu’elle était enceinte du troisième, a aussi raconté avoir rompu en raison de son agressivité. L’accusé a admis avoir besoin d’aide pour ses problèmes d’agressivité et d’impulsivité.

Un rapport précentenciel a été demandé avant d’imposer la sentence au père qui n’a plus la garde de ses enfants. Des conditions ont été émises pour qu’il puisse entrer en contact avec eux sous supervision.