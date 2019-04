Défi en solo

Cet été, la comédienne Tammy Verge s’apprête à relever l’un de ses plus grands défis professionnels. C’est en solo qu’elle brûlera les planches au théâtre, dans la pièce La Promesse de la mer.

« C’est une pièce de théâtre à Shawinigan. Bryan Perro a écrit sur Mylène Paquette, celle qui a traversé l’océan Atlantique à la rame en solitaire. Je serai toute seule sur scène, pendant une heure et demie. Ce n’est pas ma zone de confort, mais ça me tente. Ça me donne le vertige », révèle-t-elle, croisée au lancement du livre Le gouffre lumineux d’Anick Lemay, mercredi dernier.

D’ailleurs, la comédienne n’a pas eu besoin d’auditionner pour décrocher ce rôle d’une navigatrice québécoise.

« Ils [Bryan Perro et Mylène Paquette] trouvaient que j’avais une énergie comme Mylène. C’est un beau cadeau. Maintenant, je dois apprendre le texte et il faut que je sois à la hauteur », explique-t-elle.