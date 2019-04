Du beau glouglou à ne pas rater!

Avec enfin un peu de beau temps pour la fin de semaine, rien de mieux qu’un peu de gamay glouglou!

Installé sur la commune de Villié-Morgon en plein cœur du Beaujolais, Karim a bossé avec Guy Breton en plus d’être voisin de Marcel Lapierre. Ses vignes de gamay sont cultivées en bio. Tout est récolté à la main avec, vous vous en doutez, aucun intrant chimique au chai. Des vinifications semi-carboniques, un élevage en cuve béton, pas de soufre à la mise en bouteille et aucune filtration. On se retrouve avec du vin nature fort bien fait, non déviant (odeurs d’allumettes ou de fumier, ni de pétillant en bouche) débordant de fruits et de fraîcheur. C’est ample, velouté, presque juteux avec des tonalités de fraise, de fleur mauve et une touche réglissée. On pourrait souhaiter un brin plus de complexité pour le prix, mais au final, il suffit de deux verres pour tout lui pardonner! À servir frais (autour de 13-14 °C). Le printemps peut maintenant s’installer!

Karim Vionnet Beaujolais Villages KV 2017

25,25 $ - Code SAQ 13581318 – 13 % - 1,5 g/l

★★★ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.