Expo: Les araignées : de la peur à la fascination

Le Centre des sciences de Montréal accueillera dès le 18 avril l'exposition : «Les araignées : de la peur à la fascination».

L’exposition «Les araignées : de la peur à la fascination», qui a été conçue par l’Australian Museum, a pour but de déboulonner les mythes et convaincre petits et grands que ces bestioles souvent rebutantes sont en réalité totalement inoffensives. On en parle avec Aline Maya Simoes, soigneuse d’araignées, et Olivier Grant, chef éducation du Centre des sciences de Montréal et responsable de l’exposition.