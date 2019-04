Je sors, je reste

Coup de cœur

Vinyle

Vacuum de Groovy Aadvark

Le groupe punk rock de Longueuil qui a été à son apogée dans les années 90 a décidé de dépoussiérer leurs chansons. Ils offrent depuis vendredi de nouvelles versions remastérisées de leurs meilleurs albums sur les plateformes numériques. De plus, l’album Vacuum, sorti en 1996 originalement, a été réédité en version vinyle double. Il a été mis en vente samedi pour souligner le Jour du disquaire.

Sorti le 13 avril

Je sors

Cinéma

Mia et le lion blanc

Mia, 11 ans, habite une ferme de lion en Afrique du Sud avec ses parents. Elle tissera des liens avec un petit lion blanc et ils deviendront rapidement inséparables. Cependant, la fillette découvre que son père vend ses lions à des « chasseurs de trophées ». Elle se donnera alors comme mission de sauver Charlie qu’elle considère presque comme un frère.

Sorti en salle le 12 avril

Musique

Demi-finale des Francouvertes

Les demi-finales du concours musical qui donne une vitrine aux artistes émergents, Les Francouvertes, débutent ce soir et se poursuivront demain et mercredi. Ce soir, Anaïs Constantin, P’tit Belliveau et les Grosses Coques ainsi que Thierry Larose monteront sur scène afin de séduire le public et le jury.

Ce soir à 20h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Cinéma

Ville Neuve

Ce film d’animation réalisé par Félix Dufour-Laperrière et produit par Galilé Marion-Gauvin contient pas moins de 80 000 dessins et peintures créés par une trentaine d’illustrateurs et d’artistes. L’histoire suit Joseph qui a choisi de s’installer, pour l’été, dans la maison d’un ami au bord de la mer en Gaspésie. Il y invite son ex-femme. Le tout se déroule pendant la campagne référendaire de 1995.

Ce soir à 16h55 et 19h30 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Conférence

Jérusalem, 4000 ans d’histoire

Le musée Marguerite-Bourgeoys organise trois conférences en lien avec son exposition temporaire Jérusalem universelle. Ce soir Alessio Marziali Peretti, le commissaire de l’exposition, sera l’invité. Le thème de sa conférence sera « Les Royaumes d’Outremer : cultures et langues des états croisés en Terre Sainte au Moyen âge ».

Ce soir à 19h30 au Musée Marguerite-Bourgeoys, 400 rue Saint-Paul Est

Musique

Nick Mason’s Saucerful of Secret

Le batteur de Pink Floyd est en ville! Cela fait 25 ans que Nick Mason n’a pas mis les pieds en Amérique du Nord. Le spectacle qu’il présente ce soir a été acclamé par les critiques en Europe. Nick Mason accompagné de quelques musiciens y jouera des chansons des débuts de Pink Floyd, tels que des compositions des albums The Piper At The Gates of Dawn et A Saucerful Of Secrets.

Ce soir à 19h30 à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Livre

Pilleurs de rêves

Ce roman pour les adolescents, écrit par Cherie Dimaline, aborde les enjeux identitaires des peuples autochtones. Frenchie, un jeune métis, est le protagoniste de l’histoire qui se déroule dans un monde où les humains ne sont plus capables de rêver, seuls les autochtones savent le faire encore. Ils sont donc traqués afin d’obtenir cette matière précieuse pour les hommes.

Sorti en librairie le 10 avril

Album

Thread Of Creation de Calum Graham

Le guitariste canadien Calum Graham a lancé vendredi son sixième album, Thread Of Creation. Le jeune homme de 27 ans a été reconnu comme l’un des 30 meilleurs guitaristes de moins de 30 ans dans le monde par Acoustic Guitar Magazine. Ce nouvel opus a été enregistré à L’Assomption et co-réalisé avec Antoine Dufour.

Sorti le 12 avril

Web

La maison des folles

Sahara arrive d’Afrique et est attendu chez sa tante où quatre adolescentes un peu rebelles l’attendent de pied ferme. Elles ont bien l’intention de ne pas lui rendre la vie facile. Cependant, au fil du temps, Sahara tissera des liens avec elles. La série écrite par Mara Joly est en compétition au festival Canneseries.

Disponible sur unis.ca dès aujourd’hui