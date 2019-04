Les billets s’envolent

Le Québec demeure le château fort de Céline Dion en termes de ventes de billets. Relâchées au grand public vendredi midi, les places des neuf concerts prévus disparaissent rapidement.

Au Centre Bell de Montréal, la chanteuse donnera ses six concerts (26, 27 et 30 septembre, 1er, 4 et 5 octobre) à guichets fermés. En début de soirée, il était impossible d’acheter des billets sur evenko.ca, le site web du promoteur. Seuls des forfaits VIP (dont les prix peuvent atteindre 1184 $) demeuraient disponibles pour chaque représentation.

Pour trouver des billets, il fallait regarder du côté du Centre Vidéotron de Québec, où Céline Dion entamera sa tournée mondiale les 18, 20 et 21 septembre. Quelques laissez-passer à plus de 281 $ n’avaient pas encore trouvé preneurs en fin de journée.

« Impressionnant »

« Réussir à vendre autant de billets, c’est impressionnant », indique David Messier, directeur des communications et marketing du Groupe sports et divertissement de Québecor, gestionnaire du Centre Vidéotron.

Selon M. Messier, il est difficile de comparer la vente des billets du Courage World Tour au Québec avec 2016, quand Céline Dion avait livré un total de 17 spectacles à Montréal, Québec et Trois-Rivières.

En 2016, puisqu’il s’agissait des seuls spectacles qu’elle proposait en Amérique du Nord, des amateurs étaient venus « d’un peu partout » pour admirer leur idole. Et huit années s’étaient écoulées depuis son précédent passage au Québec. L’effet de rareté avait provoqué une vague sans précédent.

Les revendeurs aux aguets

Les revendeurs ont rapidement affiché leurs couleurs sur Internet. Sur Kijiji, on trouve des paires de billets à 1225 $ pour Montréal. Pour Québec, une loge pour 10 personnes est offerte à 7000 $. Avis aux intéressés, cet ensemble inclut deux passes de stationnement.

D’autres billets à prix plus raisonnables sont également proposés. Les moins chers tournent autour de 110 $.

Sur billets.ca, le prix plancher pour Montréal se situe à 109 $. Pour Québec, rien n’est offert en bas de 179 $.

Comme d’habitude, c’est sur eBay qu’on décèle les lots les plus extravagants. Deux billets pour son concert du 30 octobre à Fargo, dans l’Ètat du Dakota du Nord, sont offerts à 24 400 $.

La tournée grossit

Ailleurs au Canada et aux États-Unis, les ventes de billets semblent également aller bon train. Au cours des derniers jours, plusieurs ventes supplémentaires ont été annoncées en raison du rythme soutenu des préventes réservées aux membres du fan-club de Céline Dion. Initialement composée de 55 concerts, la portion nord-américaine du Courage World Tour en comprend dorénavant 66.

Parmi les villes dans lesquelles l’artiste de 51 ans donnera plus d’une représentation, signalons Ottawa (2), Toronto (2), Boston (2), New York (2) et Miami (2 concerts en janvier, ce qui laisse présager que plusieurs Québécois seront au rendez-vous).