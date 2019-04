Les grands chevaux

C’est quoi cette idée de se crier des noms ? Manquons-nous d’arguments ? On veut provoquer ? Faut-il cliver, diviser, séparer ? Lui, c’est un ci, et elle, c’est une ça ? Ben voyons donc ! On peut avoir une opinion ou une position différente sans tomber dans le clan des racistes, totalitaires, chauvins ou xénophobes. Y a-t-il moyen d’avoir quelques nuances, tolérances et ouvertures d’esprit ? Angèla (ma maman) disait : « Monte pas sur tes grands chevaux ». C’est magnifique que l’on puisse s’exprimer et fluidement exposer ce que l’on pense. C’est encore plus merveilleux de pouvoir discuter, échanger. Ce qui est encore plus extraordinaire, ici, c’est la démocratie. Quelque chose qui penche du côté de la majorité. Si 80 % des gens du Québec décident que la tuque à pompon est interdite publiquement, je suis désolé pour les « pomponistes », il faudra vous y faire. C’est ça vivre en gang.

RELIGION

Mes 62 merveilleuses années de vie m’ont enseigné que les plus irrationnels de la planète sont les religieux. Pas de doctrines, d’Églises ou de sectes, nous aurions une paix merveilleuse, une terre remplie d’amour et d’entraide. Je ne pense pas nécessairement aux « burquinées », voilées. Ni aux femmes qui subissent l’excision ou autres mutilations génitales. Ni aux évêques qui ont violé des enfants. Montrez-moi que ceux que vous aimez le plus sont des humains. Pas des êtres imaginés ou imaginaires qui dictent ne serait-ce qu’une poussière de rejet ou de haine. Et la vie sera belle. Rien n’est plus cher que la liberté et elle a son siège social entre les deux oreilles. Oubliez le « criage » de noms et les jugements à 5 cennes. La vie est belle quand le respect est naturel.

T’AUSSI

Courage est le titre de la tournée de Céline et serait inspiré des vêtements qu’elle porte depuis six mois.

Ma prédiction sans favoritisme : Québecor en 7.

C’est l’homme des cavernes qui aurait découvert le fromage en grotte.

J’étais ton plan « a ». Tu étais mon plan « b ». On a fait le plan « q ». On s’est plan « t ».

L’amour est comme la grippe. Ça s’attrape dans la rue et on se ramasse au lit. L’infidélité, c’est l’inverse. Ça s’attrape au lit et tu te ramasses dans la rue.

