Les jours d’iTunes sont-ils comptés?

Une ombre semble planer au-dessus de la plateforme iTunes qui serait morcelée en plusieurs applications dédiées pour le prochain système d’exploitation.

Cette éventuelle ambition d’Apple de transformer iTunes en plusieurs applications nous vient du site 9to5Mac.

Il semblerait que le géant à la pomme développe de nouvelles applications dédiées de musique, de livres et de baladodiffusion pour le prochain système d’exploitation macOS, lesquelles iraient joindre l’appli télévision annoncée le mois dernier.

Pareil développement mettrait un terme au logiciel iTunes qui fut lancé en 2001 pour synchroniser nos baladeurs iPod et téléphones iPhone, ainsi que pour acheter de la musique et des films.

Les services, la nouvelle source de profits

Des sources anonymes au courant du prochain système d’exploitation macOS ont également affirmé au site 9to5Mac qu’Apple en fera assurément la démonstration à la prochaine conférence des développeurs (WWDC) à la fin du semestre.

Supposément appelées « Marzipan », les nouvelles applications macOS seraient basées sur des codes et des outils qui permettraient aux développeurs d’éditer plus facilement leurs produits à la fois pour macOS et pour iOS (iPhone et iPad).

Apple n’a pas confirmé les révélations de 9to5Mac, mais les ambitions du fabricant des iPhone et des Mac s’inscrivent dans la logique (et manne) des services en ligne, comme Apple TV cet automne.