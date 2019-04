Quelqu’un peut-il m’aider?

Je viens vers toi Louise, car je ne sais plus à qui demander de l’aide. J’ai toujours eu des difficultés avec mon transit intestinal aussi loin que je remonte dans ma vie. Je suis toujours passée de la constipation à la tourista sans être capable de trouver un équilibre entre les deux. J’ai essayé, pour l’un comme pour l’autre état, de me soigner avec les suggestions que mes amies me faisaient.

Mais voilà que depuis un an, je reste quasi continuellement dans la case tourista. Ce qui m’oblige à faire une consommation régulière d’Immodium. J’aimerais bien savoir ce que font les personnes affectées par le même problème que moi.

Sylvie

On ne joue pas comme ça avec son corps sans en vivre les conséquences négatives. La seule avenue valable me semble être

de consulter au plus vite votre

médecin de famille pour être orientée vers un spécialiste de la question.