Sénateurs: Un contrat à long terme pour Thomas Chabot

Récemment, le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, a indiqué qu’il comptait offrir un contrat à long terme au jeune défenseur québécois Thomas Chabot.

La formation de la capitale canadienne a connu une saison atroce, terminant au dernier rang du classement général de la Ligue nationale et devant céder son choix de premier tour à l’Avalanche du Colorado à la suite de la transaction impliquant Matt Duchene en novembre 2017. Toutefois, s’il y a eu un point positif, ce sont bien les performances de Chabot.

En 70 matchs cette saison, l’arrière de 22 ans a accumulé 55 points en 70 rencontres. Chabot a raté quelques duels en raison d’une blessure à un orteil.

«C’est intéressant à entendre, a souligné Dominic De Blois, l’agent de Chabot, vendredi, lors de l’émission Les Partants, sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Les pourparlers sont assez minimes, mais je ne veux pas spéculer. Pour un jeune joueur, d’entendre que son équipe veut faire de lui un Sénateur à vie, c’est sûr que c’est agréable.»

«Pour nous, ça nous donne une idée de leurs intentions, mais on ne contrôle pas ce que les Sénateurs veulent faire avec le hockey et leur structure salariale. On est en mode écoute. Il reste un an au contrat de Thomas. Il a eu une belle saison et on veut bâtir sur ça.»

De Blois est ainsi resté très prudent au sujet de Chabot, qui écoulera en 2019-2020 la dernière saison de son contrat d'entrée. Celui-ci devrait participer au prochain Championnat du monde de hockey avec le Canada. Il s’agira ainsi d’une autre opportunité de démontrer tout son talent.