Un enfant est oublié sept fois par son transport scolaire

Selon les parents, il a même déjà dû attendre plus d’une heure à l’arrêt situé au bout de leur cour, sur la rue Wellington, une zone très passante où la limite de vitesse est de 50 km/h, mais passe à 80 km/h quelques mètres plus loin.

« Ça fait un peu plus de sept fois qu’on oublie de venir le chercher. Il n’y a pas de trottoir [à cet endroit] et c’est dangereux », estime sa mère, Anne-Marie Gingras.

En se rendant à la résidence familiale, à environ 30 mètres de l’arrêt, Le Journal a constaté que les voitures circulaient rapidement et qu’il était difficile de traverser la rue de façon sécuritaire.

Peu de temps avant la dernière période des Fêtes, la commission scolaire a changé de compagnie de transport pour aller le chercher et fait maintenant affaire avec une compagnie de taxi.

« On a eu droit à plusieurs excuses de la part de l’école, mais la situation ne s’est jamais réglée », ajoute le beau-père de l’enfant, Matthew Copping.

La direction de l’école LaRocque est restée muette face à nos demandes d’entrevue, mais la commission scolaire a fait savoir que cette situation avait été portée à son attention et qu’elle avait apporté des correctifs pour corriger le problème.

Or, la mère a dû appeler à l’école deux fois au cours des derniers jours, soit les 4 et 8 avril, car son fils avait encore été oublié.

Dalibor Markovic, le président par intérim de Taxis de Sherbrooke, la compagnie responsable d’aller chercher le jeune garçon, a mentionné au Journal qu’il n’avait jamais eu vent de cette situation et que ce genre de plainte était adressée à la commission scolaire, et non à sa compagnie.