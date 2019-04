Un jumelé du Plateau complètement revampé par Nature Humaine à vendre au coût de 1 628 000 $

Avec ses rues animées, ses restaurants bondés et ses petites boutiques d’artisans locaux, le Plateau Mont-Royal est un quartier de choix pour acheter une maison.

Si vous rêvez d’une demeure en plein cœur du Plateau (et que vous avez les moyens!), ce jumelé en vente au coût de 1 628 000 $ pourrait bien être ce que vous cherchez.

Revampée entièrement en 2018 par la firme Nature Humaine, cette maison au look minimaliste se trouve à seulement deux minutes de marche du métro Laurier.

Elle possède 5 chambres, 2 salons, 3 salles de bain, une lumineuse terrasse, un solarium et un jardin assez grand pour y faire pousser quelques légumes.

D’ailleurs, si vous aimez jardiner, vous serez ravis d’apprendre que la demeure possède également un toit vert au deuxième étage et qu’il est possible d’y faire pousser quelques plants. Un petit plus à considérer!

Pour tout savoir de cette magnifique propriété, c’est par ici.

