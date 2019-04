Un linguiste embauché pour Dune

Denis Villeneuve ne laisse rien au hasard pour la réalisation de son prochain film de science-fiction, Dune. Le cinéaste québécois a récemment recruté l’auteur et linguiste réputé David J. Peterson pour travailler comme conseiller linguistique sur le projet.

Même s’il est inconnu du grand public, David J. Peterson est devenu depuis quelques années une référence dans son domaine à Hollywood. Linguiste de renom, il a notamment inventé les langages des peuples Dothraki et Valyrian pour la populaire série Game of Thrones. Il a également développé des langages pour plusieurs films hollywoodiens, dont Docteur Strange et Warcraft.