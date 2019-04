Une «force mentale supplémentaire» pour l’Impact

À moins de 24 heures de sa rentrée montréalaise, l’Impact doit se méfier du Crew de Columbus, qui s’amène en ville en tant que meneur dans l’Association de l’Est de la Major League Soccer.

Après avoir très bien fait défensivement au cours des deux derniers matchs, les hommes de Rémi Garde se donnent pour défi d’être plus entreprenants au Stade Saputo.

«Avec l’appui du public, avec tout ce qui se passe dans la tête des joueurs opposés dans un match, on sait que c’est une force mentale supplémentaire quand on joue à domicile, a mentionné le défenseur Bacary Sagna. Il faut se servir du public et mettre un peu plus de pression sur l’équipe adverse parce qu’on sait que ce n’est jamais facile de jouer un match à l’étranger.»

Désormais entraîné par l’ancien pilote des Timbers de Portland, Caleb Porter, le Crew forme une équipe très menaçante.

«Ils se battent pour tout. Porter est un bon entraîneur, il est organisé et ses équipes se battent», a prévenu le milieu de terrain Micheal Azira.

Samedi, Jean-Charles Lajoie et son équipe présenteront une émission spéciale, «Le brunch de JiC», en direct du Stade Saputo, de 10 h à midi, en vue du match d'ouverture de l'Impact à Montréal. Tous ceux ayant un billet peuvent y assister et les portes ouvriront exceptionnellement à 9 h 30 à l'entrée ouest pour l’occasion.