SANSREGRET MICHAUD

Thérèse



À Waterloo, au Centre Santé-Courville, est décédée, le 22 février 2019, à l'âge de 96 ans, Madame Thérèse Michaud, épouse du Dr Dollard Sansregret (décédé).Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Louis (Danielle), Carole (Steve), Serge (Ginette), deux petits-fils, cinq arrière-petits-enfants, frères et soeur ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de Santé-Courville pour le respect, la bonté et les bons soins pendant son séjour parmi eux.La famille vous accueillera le mercredi 17 avril à midi en la chapelle de La Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges. Une cérémonie suivra à 13h au même endroit.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES