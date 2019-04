BURON, Yvon

À Montréal, le vendredi 5 avril 2019 est décédé, à l'âge de 84 ans, Yvon Buron, fils de feu monsieur René Buron et feu madame Clara Gosselin.Retraité depuis longtemps de la Société Radio-Canada, Yvon nous a quittés suite à une très longue maladie, il était hospitalisé à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Sacré-Coeur. Yvon est prédécédé par son grand ami Roger Proulx.Il laisse dans le deuil : sa belle-soeur madame Aline Buron (feu Gilles Buron), sa nièce madame Claire Dépatie (Claude Dépatie), son neveu monsieur Réal Buron (Sonia Boudreau), ses nièces mesdames Diane Buron et Lise Buron, ses très bons amis, Denis Charron et Jean-Pierre Desjardins ainsi que ses deux amis de toujours et son ange gardien, comme il le disait affectueusement, monsieur Gérard Séguin et son épouse Lise Séguin ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, amis et connaissances.Nous tenons à remercier très spécialement tout le personnel de l'unité 3-D de l'hôpital Sacré-Coeur pour leur dévouement et leur affection : les médecins, les infirmières, le personnel administratif ainsi que les préposés qui lui ont démontré beaucoup d'empathie et de réconfort jusqu'à la fin.La famille vous accueilleraau complexe funéraire :le vendredi 19 avril 2019de 9h30 à 11h30.Les funérailles seront célébrées cemême jour à 11h30en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don, en sa mémoire, à la Fondation Espérance de Vie Enfants du Monde, 3530, boul. Gouin est, Montréal-Nord, H1H 1B7.